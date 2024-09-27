США нададуть Румунії обладнання для виявлення радіації
США передадуть Румунії різноманітне обладнання на майже 2 млн доларів. Серед переданого будуть пристрої для виявлення підвищеного рівня радіації та кілька автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За даними видання, про це стало відомо з документів, які готує МВС Румунії для оформлення отримання такої допомоги.
Обладнання, яке передасть США, коштує близько 1,9 млн доларів, та включає
- транспортні засоби;
- портативне обладнання для виявлення радіації;
- супутнє спорядження для фахівців, у тому числі 400 спеціальних пейджерів;
- три автомобілі Ford Ranger Wildtrak.
Відомо, що передане обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".
Зауважимо, що дана допомога від США готується на фоні ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Нагадаємо, що нещодавно Путін в черговий раз вдався до ядерного шантажу. В одному зі своїх звернень він заявив, що у Росії ядерна зброя нібито є кращою ніж у НАТО.
Детальніше про ядерні погрози Путіна та їх цілі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що в Україні вчора також відреагували на ядерні погрози Путіна.
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