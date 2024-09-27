США нададуть Румунії обладнання для виявлення радіації

США передадуть Румунії різноманітне обладнання на майже 2 млн доларів. Серед переданого будуть пристрої для виявлення підвищеного рівня радіації та кілька автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Відомо, що передане обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".

За даними видання, про це стало відомо з документів, які готує МВС Румунії для оформлення отримання такої допомоги.

Зауважимо, що дана допомога від США готується на фоні ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Нагадаємо, що нещодавно Путін в черговий раз вдався до ядерного шантажу. В одному зі своїх звернень він заявив, що у Росії ядерна зброя нібито є кращою ніж у НАТО.

Детальніше про ядерні погрози Путіна та їх цілі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в Україні вчора також відреагували на ядерні погрози Путіна.

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