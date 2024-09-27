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США нададуть Румунії обладнання для виявлення радіації

США, П'ятниця 27 вересня 2024 16:39
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США нададуть Румунії обладнання для виявлення радіації Фото: Румунія отримає обладнання для виявлення радіації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США передадуть Румунії різноманітне обладнання на майже 2 млн доларів. Серед переданого будуть пристрої для виявлення підвищеного рівня радіації та кілька автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За даними видання, про це стало відомо з документів, які готує МВС Румунії для оформлення отримання такої допомоги.

Обладнання, яке передасть США, коштує близько 1,9 млн доларів, та включає

  • транспортні засоби;
  • портативне обладнання для виявлення радіації;
  • супутнє спорядження для фахівців, у тому числі 400 спеціальних пейджерів;
  • три автомобілі Ford Ranger Wildtrak.

Відомо, що передане обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".

Зауважимо, що дана допомога від США готується на фоні ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Нагадаємо, що нещодавно Путін в черговий раз вдався до ядерного шантажу. В одному зі своїх звернень він заявив, що у Росії ядерна зброя нібито є кращою ніж у НАТО.

Детальніше про ядерні погрози Путіна та їх цілі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в Україні вчора також відреагували на ядерні погрози Путіна.

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