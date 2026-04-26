Украина подписала соглашение о первых 30 млн евро на ремонт ЧАЭС, - Шмыгаль
Для восстановления Нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС после российской атаки начали сбор средств, общая стоимость работ оценивается в 500 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Соглашение с ЕБРР и первые взносы
По словам министра, в рамках Международной Чернобыльской конференции Украина подписала соглашение с ЕБРР о выделении 30 млн евро на первый этап работ.
Эти средства пойдут на оценку повреждений, проектирование и закупку необходимого оборудования.
Кроме того, партнеры уже взяли на себя обязательства еще на почти 100 млн евро для повышения ядерной безопасности. По итогам мероприятия 24 страны поддержали совместное заявление по мобилизации ресурсов для ЧАЭС.
Заявление министра
Шмыгаль отметил важность поддержки со стороны международного сообщества для преодоления последствий ударов РФ.
"Очень благодарен ЕБРР за лидерскую роль в процессе мобилизации финансового ресурса. Солидарность с Украиной в сфере энергетики и ядерной безопасности - это общая инвестиция в безопасность Европы", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Угрозы и 40-я годовщина катастрофы
Напомним, 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. За это время Зона отчуждения прошла путь от мертвой территории до уникального природного заповедника, однако полномасштабная война и атаки на энергосистему вернули сюда ощущение постоянной опасности.
Специалисты отмечают, что радиация не является полностью замкнутой в пределах Зоны. Опасные изотопы способны мигрировать на чистые земли, а основными каналами распространения остаются воды Припяти, впадающие в Днепр, а также ветры, которые разносят радиоактивную пыль и дым во время масштабных лесных пожаров.
Кроме того, вы можете посмотреть эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения и Припяти - города, где время остановилось в 1986 году. Фоторепортаж показывает, как природа постепенно поглощает некогда густонаселенные районы и как выглядит объект "Укрытие" через четыре десятилетия после крупнейшей техногенной катастрофы.