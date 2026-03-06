ua en ru
Главная » Новости » В мире

"Остановка мира" и нефть по 150 долларов: Катар предупредил о последствиях войны в Иране

18:33 06.03.2026 Пт
2 мин
Впереди стремительный рост стоимости энергоносителей и дефицит некоторых товаров
aimg Валерий Ульяненко
"Остановка мира" и нефть по 150 долларов: Катар предупредил о последствиях войны в Иране Фото: нефть стремительно подорожает уже через несколько недель (Getty Images)

Катар предупредил об "остановке мира", если война на Ближнем Востоке перекроет экспорт энергоносителей. Уже через несколько недель цена на нефть может достичь 150 долларов за баррель.

Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Еды в Дубае только на 10 дней: война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов

По его словам, уже в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре. Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире", - сказал он.

По словам Саад аль-Кааби, мировые цены на нефть за две-три недели могут подскочить до 150 долларов за баррель, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.

"Цены на энергоносители для всех вырастут. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - пояснил он.

Более того, по его словам, даже если война закончится прямо сейчас, Катару понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев для возвращения к нормальному циклу поставок.

Блокировка движения через Ормузский пролив

Напомним, Иран фактически заблокировал движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. В Тегеране заявили, что транзит не возобновится до "особого распоряжения".

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив.

Экономические последствия войны

Отметим, из-за войны на Ближнем Востоке судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы нефтяных танкеров не рискуют выходить в море.

Вследствие этого цены на топливо резко подскочили. Индия и Иран уже подняли ценники на свою нефть.

Согласно предварительным прогнозам, на фоне блокирования транспортировки нефти через Ормузский пролив цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель, и это не предел.

