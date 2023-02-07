США предъявили обвинения в обходе санкций другу российского олигарха Вексельберга
Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение, в котором гражданин РФ Владимир Воронченко обвиняется в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.
Воронченко, как близкий друг Вексельберга, участвовал в схеме по осуществлению платежей на сумму более 4 млн долларов для поддержания четырех объектов недвижимости в США, принадлежащих российскому олигарху. При этом он пытался продать две недвижимости своего друга.
Согласно обвинительному заключению, Воронченко, проживавший в разное время в США и России, представлялся успешным бизнесменом, коллекционером и торговцем произведениями искусства, а также близким другом и деловым партнером Вексельберга.
В 2018 году Минфин США включил Вексельберга в санкционный список против России за войну на Донбассе. В 2022 году против олигарха повторно ввели санкции и заблокировала его яхту и частный самолет.
Отмечается, что в период с 2008 по 2017 года Вексельберг через ряд подставных компаний приобрел квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне, квартиру и пентхаус на острове Фишер во Флориде. На момент стоимость недвижимости составляет около 75 млн долларов.
По утверждению Минюста, россиянин участвовал в схеме, в рамках которой получил 4 млн долларов на поддержание четырех объектов недвижимости Вексельберга. Воронченко, имеющий вид на жительство в США, обвиняется в сговоре с целью нарушения и обхода санкционного режима вразрез с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, нарушении указанного закона, сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе и отмывании денег.
Каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Помимо этого, Воронченко инкриминируется невыполнение распоряжений суда, поскольку в мае 2022 года он не явился для дачи показаний по повестке. В частности, через девять дней после получения повестки россиянин выехал в Дубае, после в ОАЭ, а затем в Россию.
Кто такой Вексельберг
Виктор Вексельберг - глава Совета директоров Группы компаний "Ренова". Родился в Дрогобыче.
С октября 1990 года - заместитель генерального директора СП "Ренова", затем - президент ЗАО "Ренова". С 2004 года - председатель Наблюдательного Комитета Группы компаний Ренова. С 2010 года - председатель Совета директоров Группы компаний Ренова.
Вексельберг также является членом Комиссии по федеральной, межрегиональной и региональной социально-экономической политике при главе Совета Федерации РФ. Член Координационного Совета металлургического комплекса Министерства экономики РФ.
В 2019 году Виктор Вексельберг занял одиннадцатую позицию в рейтинге "20 богатейших российских бизнесменов", опубликованном журналом Forbes.
С марта 2017 года является гражданином Кипра.
Напомним, ранее СМИ сообщали, как приближенные к диктатору Владимиру Путину олигархи обходят наложенные санкции с помощью управляющих из ЕС.
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