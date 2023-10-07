США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - СМИ

Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передают Украине.

Данный вопрос поднялся после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" - высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украине.

Что такое "Железный купол"

Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.

Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

В частности, она заказала у США танки Abrams и около полутысячи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал" .

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