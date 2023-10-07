США можуть передати Польщі "Залізний купол" в обмін на її Patriot для України, - ЗМІ

Мова йде про те, що Польща, як союзник НАТО, отримає американські системи "Залізний купол", а частину своїх Patriot передать Україні.

Дане питання піднялось після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати "Залізний купол" - високоефективну протиракетну, протимінометну і протиартилерійську систему безпосередньо в Україну.

Що таке "Залізний купол"

Пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Залізний купол" здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. При цьому з 2015 року система отримала можливість знищувати рухливі безпілотники.

Крім того, система здатна вражати літаки на висоті до 10 км.

Оборонні закупівлі Польщі

Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та майже півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Patriot в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

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