США могут вмешаться в войну с Ираном? Трамп пообещал решение за 2 недели

Заявления Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он раздумывает над прямым участием США в конфликте Израиля с Ираном. В частности, речь об ударах по ядерным объектам Ирана.

Позже американский лидер подчеркнул, что он "может вступить в войну, но может и не вступить". По его словам, никто не знает, что он собирается делать.

На этом фоне уже появились угрозы Ирана атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке, если США вмешаются в войну.

Стоит заметить, что участие США в войне является крайне необходимым для того, чтобы уничтожить ядерный объект в Фордо.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, только у американцев есть бомбы, которые могут пробить этот завод, который находится глубоко под землей в скалах.

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