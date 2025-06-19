США можуть втрутитися у війну з Іраном? Трамп пообіцяв рішення за 2 тижні

Заяви Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що він роздумує над прямою участю США в конфлікті Ізраїлю з Іраном. Зокрема, йшлося про удари по ядерних об'єктах Ірану.

Пізніше американський лідер наголосив, що він "може вступити у війну, але може і не вступити". За його словами, ніхто не знає, що він збирається робити.

На цьому тлі вже з'явилися погрози Ірану атакувати американські військові бази на Близькому Сході, якщо США втрутяться у війну.

Варто зауважити, що участь США у війні є вкрай необхідною для того, щоб знищити ядерний об'єкт у Фордо.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, тільки в американців є бомби, які можуть пробити цей завод, що розташований глибоко під землею в скелях.

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