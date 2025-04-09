США могут потерять оружие для сдерживания Китая из-за конфликта в Йемене, - NYT
США могут потерять оружие для сдерживания Китая из-за постоянного участия в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности в Йемене. Это ставит под угрозу способность американских военных удерживать необходимый баланс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Высокопоставленные чиновники армии США все больше обеспокоены тем, что Пентагону вскоре придется переместить высокоточное оружие большой дальности из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток из-за активных боевых действий и постоянного использования боеприпасов в военных операциях.
По словам источников The New York Times из Конгресса, это связано с большой нагрузкой на американские вооруженные силы в результате конфликтов на Ближнем Востоке, в частности из-за бомбардировки Йемена, которая была начата по указу президента Дональда Трампа.
Развертывание американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке после войны Израиля и Газы в октябре 2023 года, а также атаки боевиков-хуситов на суда в Красном море, привели к значительному снижению готовности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Высокий рабочий темп и постоянные атаки заставляют американских военных работать в условиях, когда даже базовое обслуживание оборудования становится проблематичным.
Помощники бывшего президента Трампа, такие как министр обороны Пит Хегсет и заместитель министра обороны Элбридж Колби, заявили, что США должны сосредоточиться на укреплении своих сил в Азии, чтобы сдерживать растущие военные амбиции Китая.
Они подчеркивают, что поддержка Украины и долгие военные кампании на Ближнем Востоке истощили американские ресурсы, оставляя США менее готовыми к новым конфликтам в регионе.
Ожидается, что вопрос готовности американских военных будет обсуждаться во время показаний адмирала Сэмюэля Папаро перед Конгрессом в ближайшие дни.
Он, вероятно, будет вынужден ответить на вопрос о балансировке ресурсов во время, когда Израиль и другие страны региона могут усилить военную активность.
Обострение противостояния между США и хуситами
За последние две недели обострилось противостояние между военными Соединенных Штатов и боевиками исламской группировки хуситов в Йемене.
15 марта американские военные масштабно атаковали объекты боевиков. Таким образом Вашингтон пытается восстановить коммерческое судоходство в Аденском проливе и подтолкнуть Иран к заключению ядерной сделки.
В частности, удары уничтожили нескольких лидеров исламистов.
В ответ 16 марта хуситы обстреляли американский авианосец USS Harry S Truman в Красном море.
Президент США Дональд Трамп считает, что боевики получили очень сильные удары и теперь хотят мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.