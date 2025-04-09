США могут потерять оружие для сдерживания Китая из-за конфликта в Йемене, - NYT

Высокопоставленные чиновники армии США все больше обеспокоены тем, что Пентагону вскоре придется переместить высокоточное оружие большой дальности из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток из-за активных боевых действий и постоянного использования боеприпасов в военных операциях.

По словам источников The New York Times из Конгресса, это связано с большой нагрузкой на американские вооруженные силы в результате конфликтов на Ближнем Востоке, в частности из-за бомбардировки Йемена, которая была начата по указу президента Дональда Трампа.

Развертывание американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке после войны Израиля и Газы в октябре 2023 года, а также атаки боевиков-хуситов на суда в Красном море, привели к значительному снижению готовности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Высокий рабочий темп и постоянные атаки заставляют американских военных работать в условиях, когда даже базовое обслуживание оборудования становится проблематичным.

Помощники бывшего президента Трампа, такие как министр обороны Пит Хегсет и заместитель министра обороны Элбридж Колби, заявили, что США должны сосредоточиться на укреплении своих сил в Азии, чтобы сдерживать растущие военные амбиции Китая.

Они подчеркивают, что поддержка Украины и долгие военные кампании на Ближнем Востоке истощили американские ресурсы, оставляя США менее готовыми к новым конфликтам в регионе.