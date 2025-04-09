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США можуть втратити зброю для стримування Китаю через конфлікт в Ємені, - NYT

Середа 09 квітня 2025 13:05
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США можуть втратити зброю для стримування Китаю через конфлікт в Ємені, - NYT Фото: Армія США стурбована, що вичерпає зброю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США можуть втратити зброю для стримування Китаю через постійну участь у конфліктах на Близькому Сході, зокрема в Ємені. Це ставить під загрозу здатність американських військових утримувати необхідний баланс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Високопосадовці армії США дедалі більше стурбовані тим, що Пентагону незабаром доведеться перемістити високоточну зброю великої дальності з Азіатсько-Тихоокеанського регіону на Близький Схід через активні бойові дії та постійне використання боєприпасів у військових операціях.

За словами джерел The New York Times з Конгресу, це пов'язано з великим навантаженням на американські збройні сили внаслідок конфліктів на Близькому Сході, зокрема через бомбардування Ємену, яке було розпочате за указом президента Дональда Трампа.

Розгортання американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході після війни Ізраїлю та Гази в жовтні 2023 року, а також атаки бойовиків-хуситів на судна в Червоному морі, призвели до значного зниження готовності США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Високий робочий темп і постійні атаки змушують американських військових працювати за умов, коли навіть базове обслуговування обладнання стає проблематичним.

Помічники колишнього президента Трампа, такі як міністр оборони Піт Хегсет і заступник міністра оборони Елбрідж Колбі, заявили, що США повинні зосередитись на зміцненні своїх сил в Азії, щоб стримувати зростаючі військові амбіції Китаю.

Вони підкреслюють, що підтримка України та довгі військові кампанії на Близькому Сході виснажили американські ресурси, залишаючи США менш готовими до нових конфліктів у регіоні.

Очікується, що питання готовності американських військових буде обговорюватися під час свідчень адмірала Семюеля Папаро перед Конгресом у найближчі дні.

Він, ймовірно, буде змушений відповісти на питання про балансування ресурсів у час, коли Ізраїль та інші країни регіону можуть посилити військову активність.

Загострення протистояння між США та хуситами

За останні два тижні загострилося протистояння між військовими Сполучених Штатів і бойовиками ісламського угруповання хуситів у Ємені.

15 березня американські військові масштабно атакували об'єкти бойовиків. Таким чином Вашингтон намагається відновити комерційне судноплавство в Аденській протоці та підштовхнути Іран до укладення ядерної угоди.

Зокрема, удари знищили кількох лідерів ісламістів.

У відповідь 16 березня хусити обстріляли американський авіаносець USS Harry S Truman у Червоному морі.

Президент США Дональд Трамп вважає, що бойовики зазнали дуже сильних ударів і тепер хочуть миру.

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