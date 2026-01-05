США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, - Politico

Скандальные планы США на Гренландию

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри "спецпредставителем по Гренландии".

Сам Лэндри заявил о том, что он хочет сделать Гренландию частью США.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в ответ заявил, что такое назначение подтверждает интерес США к Гренландии.

Вчера, 4 января, Трамп в очередной раз заявил о том, что США "абсолютно нужна" Гренландия. Он оправдал это тем, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая и он "нужен" США для обороны от своих соперников.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя такое заявление, подчеркнула, что США не имеют права аннексировать Гренландию.

Она призвала США прекратить угрозы в адрес Дании и народа, который очень четко заявил, что они не продаются.

Стоит заметить, что такие заявления Трампа в адрес Гренландии прозвучали сразу после того, как американские войска провели операцию в Венесуэле и захватили диктатора Николаса Мадуро.