США могут расширить разрешение на использование своего оружия в зависимости от ситуации, - Кирби

В Белом доме не исключают, что в будущем США могут расширить разрешение использования оружия для Украины. Данное решение будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кирби отметил, что на каждом шагу войны в условиях изменения ситуации на поле боя власти США развивали и меняли свою поддержку Украины.

"И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", - сказал он.

На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что "не стоит забегать вперед в решениях, которые еще не были приняты".

В то же время он заверил, что США не отвратятся от потребностей Украины, и в дальнейшем будут пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя.