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США могут расширить разрешение на использование своего оружия в зависимости от ситуации, - Кирби

Украина США, Вторник 04 июня 2024 09:18
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США могут расширить разрешение на использование своего оружия в зависимости от ситуации, - Кирби Фото: советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Белом доме не исключают, что в будущем США могут расширить разрешение использования оружия для Украины. Данное решение будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кирби отметил, что на каждом шагу войны в условиях изменения ситуации на поле боя власти США развивали и меняли свою поддержку Украины.

"И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", - сказал он.

На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что "не стоит забегать вперед в решениях, которые еще не были приняты".

В то же время он заверил, что США не отвратятся от потребностей Украины, и в дальнейшем будут пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя.

Удары оружием США по территории РФ

Напомним, 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Силам обороны Украины атаковать военные объекты на территории России.

Накануне в СМИ появилась информация, что Вашингтон вроде бы разрешил избивать только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области.

Старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер отметил, что Украина может защищаться так, как это ей необходимо. В то же время, по его словам, разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.

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