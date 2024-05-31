Белый дом подтвердил, что разрешение на удары по РФ не распространяется на ATACMS

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине бить американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом рассказал директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вышедшее в эфире телемарафона интервью ТСН.

Решения США по разрешению Украины бить их оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS. "Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (США Джо Байдена. - ред.) в течение всей этой войны - давать Украине возможность защищать себя", - заметил он.