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Белый дом подтвердил, что разрешение на удары по РФ не распространяется на ATACMS

США, Пятница 31 мая 2024 22:51
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Белый дом подтвердил, что разрешение на удары по РФ не распространяется на ATACMS Фото: ATACMS (Wikipedia-US-Army)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине бить американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом рассказал директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вышедшее в эфире телемарафона интервью ТСН.

Решения США по разрешению Украины бить их оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (США Джо Байдена. - ред.) в течение всей этой войны - давать Украине возможность защищать себя", - заметил он.

Удары по России

Напомним, что этой весной на фоне российского наступления на Харьковскую область все чаще звучали дискуссии о предоставлении разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России. После длительных переговоров страны начали разрешать использовать свое оружие для защиты своих территорий и ударов по территории РФ.

Пока разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России предоставили Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, страны Балтии и США.

Однако сегодня в США уточнили "пределы" разрешения ударов по России.

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