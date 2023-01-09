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Иран может способствовать массовым военным преступлениям, поставляя дроны РФ, - Салливан

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США, Понедельник 09 января 2023 19:44
Иран может способствовать массовым военным преступлениям, поставляя дроны РФ, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран мог содействовать военным преступлениям в Украине, предоставляя беспилотники России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Их оружие используется для убийства мирных жителей Украины и для того, чтобы попытаться погрузить города в холод и мрак, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в такое положение, когда он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям", - сказал Салливан.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство беспилотников. В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.

Ранее Белый дом заявлял, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

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