США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов

Белый дом заявил, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

США проводит собственное расследование, чтобы ограничить производство иранских беспилотников, с помощью которых Россия неоднократно наносила удар по территории Украины. В частности, сейчас они ведут переговоры с частными компаниями, чьи части были использованы в производстве.

"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять по экспортному контролю, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - сказала представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.