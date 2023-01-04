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США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов

Новина українською →
США, Среда 04 января 2023 22:29
США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов Фото: США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Белый дом заявил, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

США проводит собственное расследование, чтобы ограничить производство иранских беспилотников, с помощью которых Россия неоднократно наносила удар по территории Украины. В частности, сейчас они ведут переговоры с частными компаниями, чьи части были использованы в производстве.

"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять по экспортному контролю, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - сказала представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Ранее Соединенные Штаты уже налагали санкции на компании и лиц, обвиняемых в производстве или передаче иранских беспилотников России для дальнейшего использования в войне Украины.

Сегодня стало известно, что в одном из иранских беспилотников, который был сбит в Украине, обнаружили технологии более десяти американских и западных компаний.

Напомним, у президента США Джо Байдена уже разработали масштабную программу, целью которой является препятствование разработке иранских дронов и их передаче России.

Ранее мы писали, что Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут, который позволит меньше зависеть от иностранных санкций.

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