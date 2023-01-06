США ввели санкции против шести граждан Ирана, связанных с поставками беспилотников в Россию

Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников. В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.