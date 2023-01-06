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США ввели санкции против шести граждан Ирана, связанных с поставками беспилотников в Россию

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Вашингтон, Пятница 06 января 2023 18:00
США ввели санкции против шести граждан Ирана, связанных с поставками беспилотников в Россию Фото: США ввели санкции против шести граждан Ирана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников. В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в перечень санкций шесть руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иран передал эти БПЛА для использования в неспровоцированной агрессивной войне России в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список включены:

  • Глава Совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши. Он руководил военными исследованиями и разработками Ирана и отвечал за переговоры по соглашению Ирана с Россией о поставках иранских БПЛА для войны России против Украины.
  • Управляющий директор QAI и член совета директоров фирмы Гассем Дамавандиан. В своей роли управляющего директора он, вероятно, способствовал поставке компанией QAI БПЛА иранским военным службам, а также обучению российского персонала использованию БПЛА, произведенных QAI.
  • Главный член Совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани. Он ездил на международные конференции, связанные с БПЛА, и, несомненно, участвовал в поставках БПЛА и соответствующего оборудования иранским военным службам.
  • Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Вали Арланизаде (Арланизаде) члены Совета директоров QAI.

Напомним, ранее расследователи выявили вероятную локацию российского полигона, на котором обучаются операторы иранских дронов-камикадзе.

Ранее РБК-Украина сообщало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно в темное время суток.

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