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США могут присоединиться к противостоянию Израиля против Ирана, - СМИ

Фото: США могут присоединиться к операции Израиля против Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США близки к принятию решения о присоединении к операции Израиля против Ирана, а также к атакам на ядерные объекты страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Высокопоставленные источники в Израиле предполагают, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Израиля по Ирану сегодня вечером, 17 июня. Уточняется, что президент США Дональд Трамп склонен активно поддерживать присоединение к этому противостоянию.

В то же время, Трамп созвал в Белом доме команду Совета национальной безопасности, чтобы обсудить потенциальные сценарии дальнейшего развития событий. Встреча длилась более часа.

Ожидается, что министр обороны Израиля Исраэль Кац проведет переговоры по поводу Ирана с американским коллегой Питом Хассетом.

В то же время CBS News также сообщает, что Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю в ударах по иранским ядерным объектам, включая Фордо. Однако отмечено, что не все ближайшие советники американского лидера согласны с таким вариантом развития событий.

Участие США в противостоянии между Израилем и Ираном

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Он также пригрозил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что тот является легкой мишенью.

Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана и не оказывают никакой помощи Иерусалиму.

Тем не менее, 17 июня стало известно, что Трамп созвал Ситуационную комнату по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Подробнее о конфликте между Израилем и Ираном, и о том, какую роль играет Трамп, можно узнать в материале РБК-Украина.

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