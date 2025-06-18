США можуть приєднатися до протистояння Ізраїлю проти Ірану, - ЗМІ

Участь США у протистоянні між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна може втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він також пригрозив верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї, що той є легкою мішенню.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану і не надають жодної допомоги Єрусалиму.

Проте 17 червня стало відомо, що Трамп скликав Ситуаційну кімнату з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Детальніше про конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і про те, яку роль відіграє Трамп, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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