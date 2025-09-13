ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США могут подтолкнуть Путина к диалогу: Зеленский назвал условия переговоров

Украина, Суббота 13 сентября 2025 18:44
UA EN RU
США могут подтолкнуть Путина к диалогу: Зеленский назвал условия переговоров Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное - остановить убийства", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев готов к предложению президента США Дональда Трампа.

"Трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры между РФ и Украиной

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "не исключает" возможности встречи с президентом Украины.

По его словам, такая встреча может состояться, если на экспертном уровне "выполнят необходимую часть работы".

Российский диктатор и сам говорил о готовности к мирным переговорам с Украиной, но настаивал на своих условиях.

Однако, как и ожидалось, в Москве пытаются затянуть процесс: в Кремле постоянно находят причины, почему встреча пока невозможна.

Сначала глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать переговоры и допускает проведение возможного саммита, который "должен поставить точку в этом процессе".

Позже в Кремле заявили, что саммит возможен лишь после того, как "все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России