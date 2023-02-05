США может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, - министр транспорта

В Соединенных Штатах Америки не исключается возможность введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра транспорта США Пита Буттеджаджа, передает CNN.