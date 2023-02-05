США може ввести санкції проти Китаю через ситуацію з аеростатом, - міністр транспорту

У Сполученх Штатах Америки не виключають можливості введеня санкцій проти Китаю. Це пов'язано з тим, що військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра транспорту США Піта Буттеджаджа, передає CNN.
За його даними, повітряна куля знаходилась на висоті котра буле вище за сстандартну висоту авіаперевезень і не загрожувала безпеці людей.
"США ясно заявили, що це є неприйнятним порушенням американського суверенітету. Я думаю, ви можете очікувати, що будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося", - сказав він.
Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.
Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.
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