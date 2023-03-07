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США должны пересмотреть количество ядерных боеголовок, - экс-советник президента

Фото: Джон Болтон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты должны пересмотреть количество ядерных боеголовок на случай возможного противостояния с Россией и Китаем.

Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Лучше иметь это оружие под рукой, а затем, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие условия отношений", - отмечает Болтон.

По его словам, Вашингтон, вероятно, в ближайшей перспективе может столкнуться с ядерной конфронтацией с Россией, а при условии, что США выйдут из этой ситуации победителем, ему может угрожать конфронтация в ядерной сфере и с Пекином.

Болтон также отметил, что еще одним возможным вариантом развития событий может быть противостояние США и их союзников, имеющих ядерное оружие, с Россией и Китаем одновременно.

Ранее мы писали, что правительство США намерено минимизировать объемы производства и хранения ядерных материалов, в том числе плутония.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об остановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США. Это соглашение оставалось последним документом, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран.

Более подробно о таком шаге страны-агрессора узнайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайЯдерное оружиеРоссийская Федерация