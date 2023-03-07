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США мають переглянути кількість ядерних боєголовок, - екс-радник президента

Фото: Джон Болтон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають переглянути кількість ядерних боєголовок у разі можливого протистояння з Росією та Китаєм.

Про це заявив екс-радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Краще мати цю зброю під рукою, а потім, якщо захочемо, обмежити її кількість, ніж мати недостатньо, дозволяючи Москві та Пекіну диктувати майбутні умови відносин", - зазначає Болтон.

За його словами, Вашингтон, ймовірно, у найближчій перспективі може зіткнутися з ядерною конфронтацією з Росією, а за умови, що США вийдуть із цієї ситуації переможцем, йому може загрожувати конфронтація в ядерній сфері та з Пекіном.

Болтон також зазначив, що ще одним можливим варіантом розвитку подій може бути протистояння США та їхніх союзників, які мають ядерну зброю, з Росією та Китаєм одночасно.

Раніше ми писали, що уряд США має намір мінімізувати обсяги виробництва та зберігання ядерних матеріалів, у тому числі плутонію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про зупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США. Ця угода залишалася останнім документом, який обмежував ядерні арсенали двох країн.

Більш детально про такий крок країни-агресора дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна.

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