США мають переглянути кількість ядерних боєголовок, - екс-радник президента

Про це заявив екс-радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Краще мати цю зброю під рукою, а потім, якщо захочемо, обмежити її кількість, ніж мати недостатньо, дозволяючи Москві та Пекіну диктувати майбутні умови відносин", - зазначає Болтон.

За його словами, Вашингтон, ймовірно, у найближчій перспективі може зіткнутися з ядерною конфронтацією з Росією, а за умови, що США вийдуть із цієї ситуації переможцем, йому може загрожувати конфронтація в ядерній сфері та з Пекіном.

Болтон також зазначив, що ще одним можливим варіантом розвитку подій може бути протистояння США та їхніх союзників, які мають ядерну зброю, з Росією та Китаєм одночасно.