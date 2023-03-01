В Госдепе подтвердили, что РФ официально уведомила США о решении по ядерному договору

Россия передала США ноту о приостановлении своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что то, что мы узнали из этой дипломатической ноты, не говорит нам ничего такого, чего бы мы еще не знали из публичных заявлений, прозвучавших из Москвы", - заявил он.

По словам Прайса, решение Кремля в одностороннем порядке приостановить действие договора является "прискорбным и безответственным".

"России не лучше в мире, где две крупнейшие ядерные державы больше не участвуют в двустороннем контроле над вооружениями. Готовность России способствовать нестабильности, продвигать безответственную ядерную риторику, ставит под угрозу каждую страну на этой планете", - подчеркнул чиновник.

Прайс отметил, что США продолжают выполнять условия договора, включая количественные ограничения ядерного оружия. Но это может измениться в зависимости от того, как Россия решит действовать дальше.

"Если мы увидим, что Россия предпримет шаги, которые потребуют каких-либо изменений в нашей собственной ядерной позиции или подходе, мы внесем соответствующие коррективы", - уточнил Прайс.