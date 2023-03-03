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США стремятся максимально сократить производство ядерных материалов, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 03 марта 2023 07:19
США стремятся максимально сократить производство ядерных материалов, - Белый дом Фото: США намерены максимально сократить производство ядерных материалов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство США намерено минимизировать объемы производства и хранения ядерных материалов, в том числе плутония.

Об этом заявила советница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По ее совам, власти страны поощряют безопасную утилизацию имеющихся ядерных материалов. Китай же, напротив, наращивает производство ядерных материалов.

"Это включает концентрирование внимания на наших усилиях внутри страны, направленных на то, чтобы еще больше сократить запасы плутония, представляющего избыток в плане наших потребностей в сфере национальной безопасности, а также избегать технологий, которые бы использовали или аккумулировали ядерные материалы, пригодные для создания оружия", - заявила советница президента США.

Шервуд-Рэндалл также отметила, что пока Вашингтон агрессивно работает, чтобы минимизировать объемы ядерного материала в мире, Пекин расширяет производство расщепляющихся материалов, чтобы поддерживать свой быстро растущий ядерный арсенал.

"Пока не ясно, понимает ли Китай риски ядерного терроризма, связанного с этим ростом производства", - добавила она.

Ранее стало известно, что в РФ заявили о планах разработать так называемый "новый вид военных операций", включающий применение ядерного оружия. Якобы он необходим россиянам для отражения возможной "агрессии со стороны США".

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об остановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США. Это соглашение оставалось последним документом, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран.

Более подробно о таком шаге страны-агрессора узнайте в материале РБК-Украина.

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