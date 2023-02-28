Теперь окончательно. Путин согласовал приостановку участия РФ в ядерном договоре

Во вторник, 28 февраля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по мерам по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в Праге 8 апреля 2010 года", - говорится в документе. Отмечается, что закон вступает в силу дня официального опубликования, а решение о возобновлении участия России в договоре может принять только президент.