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Теперь окончательно. Путин согласовал приостановку участия РФ в ядерном договоре

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Россия, Вторник 28 февраля 2023 17:46
Теперь окончательно. Путин согласовал приостановку участия РФ в ядерном договоре Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 28 февраля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по мерам по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в Праге 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.

Отмечается, что закон вступает в силу дня официального опубликования, а решение о возобновлении участия России в договоре может принять только президент.

Напомним, ранее российский диктатор объявил об односторонней приостановке участия в ДСНО.

Позже Совет федерации РФ принял закон о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин заявил, что Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет возобновлять участие в договоре по контролю над ядерными вооружениями с США, если Вашингтон не прислушается к позиции Москвы.

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