У США кількість померлих від коронавірусу перевищила 8 тисяч

Кількість жертв коронавірусу COVID-19 в США становить 8100 осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 301 902, видужали - 14,5 тисячі.

Зазначимо, що в Італії кількість загиблих зросла до 15 362 осіб. В Іспанії від коронавірусу померли

Нагадаємо, увечері 4 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 60 тисяч. Загальна кількість випадків зараження коронавірусом за добу зросла більш ніж на 150 тисяч і досягло позначки в 1 154 925. Одужали від коронавірусу вже 240 330 жителів планети.

Також РБК-Україна писало, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні увечері 4 квітня перевищила 1200. Вилікувалися від захворювання COVID-19 вже 25 пацієнтів. В Україні зафіксовано 32 смерті від коронавірусу.

Зазначимо, що Києві ввели обов'язкове носіння масок або респіраторів на вулицях та прибудинкових територіях. Також використання засобів індивідуального захисту обов'язкове в усіх громадських місцях і транспорті.

При в'їзді в Київ водіям і пасажирам транспорту обов'язково будуть перевіряти температуру тіла в рамках карантину через коронавірус.