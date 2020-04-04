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У світі від коронавірусу померли понад 60 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 19:46
У світі від коронавірусу померли понад 60 тисяч осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Італії зафіксували понад 14 тисяч летальних випадків

Кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, у світі перевищила сьогодні 60 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу worldometers, який відстежує ситуацію з поширенням COVID-19.

За даними сервісу, станом на вечір 4 квітня у світі зафіксовано 61 714 смертей, пов'язаних з захворюванням на коронавірус. Найбільша кількість летальних випадків спостерігається в Італії (14 681), Іспанії (11 744), Сполучених Штатах (7 847), Франції (6 507) та Британії (4 313).

Крім того, загальна кількість випадків зараження коронавірусом за добу зросла на понад 150 тисяч та досягла позначки у 1 154 925. Одужали від коронавірусу вже 240 330 жителів планети.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Україні було підтверджено 1096 випадків захворювання на коронавірус. Кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні зросла до 28. Одужали від захворювання на COVID-19 вже 23 українці.

Крім того, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що пік спалаху коронавірусу в Україні прогнозується 14-15 квітня. Стрімке поширення коронавірусу може призвести до масового надходження важких хворих у лікарні та зростання летальних випадків.

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