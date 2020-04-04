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В Україні від коронавірусу померли вже понад 30 людей

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 22:14
В Україні від коронавірусу померли вже понад 30 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зафіксовано 32 летальні випадки

В Україні за добу від захворювання на коронавірус померли 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

За даними МОЗ, станом на вечір 4 квітня в Україні зафіксовано 32 летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус. Вранці було відомо лише про 28 смертей від COVID-19.

В Україні від коронавірусу померли вже понад 30 людей

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні ввечері 4 квітня перевищила 1200. Вилікувалися від захворювання на COVID-19 вже 25 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 4 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 60 тисяч. Найбільша кількість летальних випадків спостерігається в Італії - майже 15 тисяч. На другому місці за кількістю жертв знаходиться Іспанія, там зафіксували майже 12 тисяч летальних випадків.

Крім того, за кордоном було зафіксовано вже 5 смертей від захворювання на коронавірус громадян України. При цьому одужали від захворювання на COVID-19 за межами України вже 11 українців.

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