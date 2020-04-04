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У Києві ввели обов'язкове носіння масок на вулиці

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 21:19
У Києві ввели обов'язкове носіння масок на вулиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Без маски заборонено бути на вулиці та прибудинкових територіях

У Києві запровадили обов'язкове носіння масок або респіраторів на вулиці та прибудинкових територіях під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Так, столична влада вирішила розширити визначення "громадське місце", де, відповідно до постанови Кабінету міністрів, заборонено перебувати без засобів індивідуального захисту.

З 6 квітня у Києві носіння захисних засобів обов'язкове:

  • на території загального користування (парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування);
  • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг, тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;
  • у транспорті (в тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), на зупинках громадського транспорту;
  • на прибудинкових територіях; територіях будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

У Києві ввели обов'язкове носіння масок на вулиці

Нагадаємо, раніше у Кабміні повідомили, що не забороняли українцям перебувати без масок чи респіраторів на вулиці, якщо це не територія громадського місця. Однак в уряді уточнили, що місцеві органи влади можуть самостійно розширювати поняття "громадське місце".

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