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У Києві ввели обов'язкову перевірку температури при в'їзді

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 21:41
У Києві ввели обов'язкову перевірку температури при в'їзді
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Людей з високою температурою не пропускатимуть в Київ

При в'їзді до Києва водіям та пасажирам транспорту обов'язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Відповідно до розпорядження КМДА, з 6 квітня на в'їздах в столицю водіям та пасажирам транспортних засобів в обов'язковому порядку будуть проводити температурний скринінг. Громадян з підвищеною температурою чи ознаками вірусних захворювань не пропускатимуть у столицю, крім випадків направлення на обсервацію чи госпіталізацію.

Крім того, перевірку температури тіла можуть проводити у закладах продовольчої торгівлі. При вході до магазинів буде здійснюватися візуальних огляд відвідувачів з можливим температурним скринінгом. Осіб з температурою та ознаками захворювання не допускатимуть у заклад та направлятимуть до лікарні.

При цьому магазини зобов'язують забезпечити для відвідувачів можливість використання антисептичних засобів, а також забезпечити їх достатньою кількістю одноразових серветок на столах обслуговування та під час видачі меню.

Також у магазинах забороняють продавати незахищені харчові продукти. Дозволяється продаж лише фасованих продуктів, продуктів в упаковці виробника та напоїв у герметично закритих виробником місткостях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ввели обов'язкове носіння масок чи респіраторів на вулиці та прибудинкових територіях. Також використання засобів індивідуального захисту обов'язкове в усіх громадських місцях та транспорті.

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