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В Україні за добу виявили майже 130 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 22:04
В Україні за добу виявили майже 130 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків перевищила 1200

За добу в Україні лабораторно підтвердили майже 130 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Так, станом на вечір 4 квітня загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1225. При цьому вилікувалися від коронавірусу вже 25 пацієнтів.

В Україні за добу виявили майже 130 випадків коронавірусу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні зафіксували третій випадок захворювання коронавірусом у Збройних силах. Зараження коронавірусом виявили у другого військовослужбовця Київського гарнізону. Військових, які контактували з хворим, відправили на самоізоляцію.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу перевищила 220. У області зафіксували ще понад 20 випадків коронавірусу.

Крім того, у Волинській області заявили про інфікування коронавірусом медиків після розтину хворого на COVID-19. Коронавірусом заразилися лікар та медсестра Волинського обласного патологоанатомічного бюро.

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