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США і Канада розпочали спільні військові навчання в Арктиці

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 04:29
США і Канада розпочали спільні військові навчання в Арктиці Фото: база ВПС (NORADCommand)
Автор: Артур Родивилов

В Арктиці стартували спільні навчання військово-повітряних сил США і Канади з протиповітряної оборони. Про це повідомило Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Відповідна заява опублікована в Twitter.

Наголошується, що арктичні вчення NORAD з протиповітряної оборони починаються сьогодні 20 березня і триватимуть до 26 березня.

Раніше президент США Джозеф Байден попросив канадського прем'єра Джастіна Трюдо збільшити витрати на оборону і, зокрема, допомогти модернізувати Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

NORAD був центральним елементом стратегії стримування СРСР під час Холодної війни. Система складається з супутників, наземних радарів і баз ВПС, в основному розташованих на Алясці та на північних територіях Канади. Її завдання - попереджувати США і Канаду про будь-яку атаку з півночі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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