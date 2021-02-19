США і ЄС виступили за посилення НАТО

Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу. Це випливає зі спільної заяви міністрів закордонних справ.

Міністри погодилися з важливістю подальшого посилення НАТО і забезпечення того, щоб альянс був в змозі впоратися зі стратегічними реаліями сьогодення, зазначено в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс має стати майданчиком для політичного діалогу всіх західних і співчуваючих їм країн, щоб протистояти Росії та Китаю.