США вивчають варіанти дій щодо G20 після згоди Путіна брати участь у саміті
Президент США Джо Байден і з радниками вивчають варіанти дій щодо саміту країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії після згоди Володимира Путіна взяти в ньому участь. Рішення про бойкот поки не прийнято.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Президент ясно висловив свою точку зору: це не повинно бути звичайною справою, і що Росія не повинна бути частиною цього (G20 - ред.). Але, знову ж таки, це через шість місяців",- заявила напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі.
За даними телеканалу, рішення про бойкотування саміту лідерів, до якого ще пів року, поки не прийнято. Адміністрація президента США зважує недоліки пропуску саміту і поступки "столу" Росії і Китаю.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про згоду Путіна взяти участь у саміті G20, який пройде в Індонезії в листопаді поточного року на Балі.
Зазначимо, президент Індонезії Джоко Відодо запросив на саміт G20 українського лідера Володимира Зеленського.
Як повідомляло РБК-Україна наприкінці березня, світові лідери обговорюють необхідність присутності Росії на саміті G20 в Індонезії.
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