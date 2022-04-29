ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США вивчають варіанти дій щодо G20 після згоди Путіна брати участь у саміті

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 29 квітня 2022 17:41
США вивчають варіанти дій щодо G20 після згоди Путіна брати участь у саміті Фото: США вивчають варіанти дій по G20 через Путіна (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден і з радниками вивчають варіанти дій щодо саміту країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії після згоди Володимира Путіна взяти в ньому участь. Рішення про бойкот поки не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Президент ясно висловив свою точку зору: це не повинно бути звичайною справою, і що Росія не повинна бути частиною цього (G20 - ред.). Але, знову ж таки, це через шість місяців",- заявила напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі.

За даними телеканалу, рішення про бойкотування саміту лідерів, до якого ще пів року, поки не прийнято. Адміністрація президента США зважує недоліки пропуску саміту і поступки "столу" Росії і Китаю.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про згоду Путіна взяти участь у саміті G20, який пройде в Індонезії в листопаді поточного року на Балі.

Зазначимо, президент Індонезії Джоко Відодо запросив на саміт G20 українського лідера Володимира Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна наприкінці березня, світові лідери обговорюють необхідність присутності Росії на саміті G20 в Індонезії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Володимир Путін Війна в Україні G20
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я