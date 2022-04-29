США вивчають варіанти дій щодо G20 після згоди Путіна брати участь у саміті

Президент США Джо Байден і з радниками вивчають варіанти дій щодо саміту країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії після згоди Володимира Путіна взяти в ньому участь. Рішення про бойкот поки не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.