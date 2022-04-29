США изучают варианты действий по G20 после согласия Путина участвовать в саммите
Президент США Джо Байден и с советниками изучают варианты действий в отношении саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии после согласия Владимира Путина принять в нем участие. Решение о бойкоте пока не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Президент ясно выразил свою точку зрения: это не должно быть обычным делом, и что Россия не должна быть частью этого (G20 - ред.). Но, опять же, это через шесть месяцев", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По данным телеканала, решение о бойкотировании саммита лидеров, до которого еще полгода, пока не принято. Администрация президента США взвешивает недостатки пропуска саммита и уступки "стола" России и Китаю.
Напомним, сегодня стало известно о согласии Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре текущего года на Бали.
Отметим, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 украинского лидера Владимира Зеленского.
Как сообщало РБК-Украина в конце марта, мировые лидеры обсуждают необходимость присутствия России на саммите G20 в Индонезии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!