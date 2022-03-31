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Світові лідери всерйоз обговорюють необхідність присутності Росії в G20

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Оттава, Четвер 31 березня 2022 23:49
Світові лідери всерйоз обговорюють необхідність присутності Росії в G20 Джастін Трюдо (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив сьогодні, що Росія не може бути конструктивним партнером в Альянсі "Великої двадцятки", враховуючи її вторгнення в Україну. Провідні країни обговорюють можливе виключення країни з об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи перед журналістами в Оттаві, Канада, Трюдо сказав, що світові лідери обговорюють присутність Росії в G20. За його словами, це пов'язано з тим, що вторгнення в Україну перевернуло економічне зростання для в усьому світі. Після таких дій Росія не може бути конструктивним партнером іншим країнам.

Коментарі Трюдо послідували за ранніми закликами президента США Джо Байдена виключити Росію з G20, групи країн з найбільшими економіками світу.

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