Світові лідери всерйоз обговорюють необхідність присутності Росії в G20

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив сьогодні, що Росія не може бути конструктивним партнером в Альянсі "Великої двадцятки", враховуючи її вторгнення в Україну. Провідні країни обговорюють можливе виключення країни з об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи перед журналістами в Оттаві, Канада, Трюдо сказав, що світові лідери обговорюють присутність Росії в G20. За його словами, це пов'язано з тим, що вторгнення в Україну перевернуло економічне зростання для в усьому світі. Після таких дій Росія не може бути конструктивним партнером іншим країнам.

Коментарі Трюдо послідували за ранніми закликами президента США Джо Байдена виключити Росію з G20, групи країн з найбільшими економіками світу.