Не только саммит НАТО. Зеленский на следующей неделе поедет на еще одно мероприятие
Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить не только саммит НАТО в Гааге. Он, как ожидается, примет участие в еще одном международном мероприятии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Так, в четверг планируется выступление Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Однако пока время выступления и само участие украинского президента еще не подтверждено окончательно, согласно расписанию ПАСЕ.
Зеленский поедет на саммит НАТО
Как ожидается, на следующей неделе президент Украины посетит Гаагу, где во вторник, 24 июня, начнется саммит НАТО. Сейчас, по данным западных СМИ, участие Зеленского в заседании лидеров стран НАТО не планируется. Это была уступка для президента США Дональда Трампа. Однако украинский президент, вероятно, примет участие в мероприятии по вооружениям на полях саммита.
Кроме того, как писал брюссельский журналист Рикард Йозвяк, после саммита украинский президент может встретиться с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.
Однако заседание Совета Украина-НАТО на полях саммита в Гааге решили не проводить, писало американское издание Politico.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.