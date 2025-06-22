Не только саммит НАТО. Зеленский на следующей неделе поедет на еще одно мероприятие

Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить не только саммит НАТО в Гааге. Он, как ожидается, примет участие в еще одном международном мероприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Однако пока время выступления и само участие украинского президента еще не подтверждено окончательно, согласно расписанию ПАСЕ.

Так, в четверг планируется выступление Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Зеленский поедет на саммит НАТО

Как ожидается, на следующей неделе президент Украины посетит Гаагу, где во вторник, 24 июня, начнется саммит НАТО. Сейчас, по данным западных СМИ, участие Зеленского в заседании лидеров стран НАТО не планируется. Это была уступка для президента США Дональда Трампа. Однако украинский президент, вероятно, примет участие в мероприятии по вооружениям на полях саммита.

Кроме того, как писал брюссельский журналист Рикард Йозвяк, после саммита украинский президент может встретиться с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.

Однако заседание Совета Украина-НАТО на полях саммита в Гааге решили не проводить, писало американское издание Politico.

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