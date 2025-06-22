Испания выбила уступку от НАТО перед саммитом в Гааге: о чем речь

Премьер-министр Испании Педро Санчес договорился с генсеком НАТО Марком Рютте об уступке накануне саммита в Гааге. Испания не будет обязана повышать оборонные расходы до 5% от ВВП, как этого хотел президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE и агентство Reuters .

Неизвестные чиновники из испанского правительства рассказали EFE, что в течение выходных Санчес и Рютте обменялись письмами. В результате этого обмена удалось договориться, чтобы Испания могла не повышать свои расходы на оборону выше 2% от ВВП - нынешнего целевого показателя НАТО.

Сам же Санчес заявил, что соглашение позволяет Испании выполнять свои обязательства перед НАТО без необходимости увеличивать инвестиции.

Эта уступка уже была одобрена всеми странами НАТО и вошла в совместное коммюнике предстоящего саммита в Гааге, сообщает Reuters. Кроме того, страны-союзники договорились, что 5-процентный показатель оборонных расходов должен быть достигнут к 2035 году. Однако официально коммюнике должны одобрить лидеры 32 стран на саммите.