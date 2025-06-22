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Испания выбила уступку от НАТО перед саммитом в Гааге: о чем речь

Мадрид, Воскресенье 22 июня 2025 19:48
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Испания выбила уступку от НАТО перед саммитом в Гааге: о чем речь Фото: генсек НАТО Марк Рютте и премьер Испании Педро Санчес (flickr.com/lamoncloa_gob_es)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Испании Педро Санчес договорился с генсеком НАТО Марком Рютте об уступке накануне саммита в Гааге. Испания не будет обязана повышать оборонные расходы до 5% от ВВП, как этого хотел президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE и агентство Reuters.

Неизвестные чиновники из испанского правительства рассказали EFE, что в течение выходных Санчес и Рютте обменялись письмами. В результате этого обмена удалось договориться, чтобы Испания могла не повышать свои расходы на оборону выше 2% от ВВП - нынешнего целевого показателя НАТО.

Сам же Санчес заявил, что соглашение позволяет Испании выполнять свои обязательства перед НАТО без необходимости увеличивать инвестиции.

Эта уступка уже была одобрена всеми странами НАТО и вошла в совместное коммюнике предстоящего саммита в Гааге, сообщает Reuters. Кроме того, страны-союзники договорились, что 5-процентный показатель оборонных расходов должен быть достигнут к 2035 году. Однако официально коммюнике должны одобрить лидеры 32 стран на саммите.

Саммит НАТО в Гааге

Уже во вторник, 24 июня, в нидерландском городе Гаага начнется саммит НАТО. Главной темой встречи лидеров 32 стран-союзниц станет повышение оборонных расходов с 2% до 5% от ВВП. Это условие американского президента Трампа, которое он уже неоднократно выдвигал странам-членам Альянса.

Однако испанский премьер Санчес на днях заявил, что Испания не согласится на повышение оборонных расходов. По его словам, как максимум Мадрид может повысить расходы до 2,1%. Сегодня расходы Испании составляют 1,4% от ВВП.

Также, как писали западные медиа, генсек НАТО предлагал, чтобы страны-союзники достигли 5-процентного показателя к 2032 году. Но некоторые члены Альянса выступали за 2035 год.

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