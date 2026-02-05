США и Россия возобновят диалог военных на высоком уровне

Соединенные Штаты и Россия достигли договоренности о возобновлении прямого военного взаимодействия на высоком уровне.

Об этом сказано в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Детали встреч в ОАЭ

В переговорах принял участие генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе. Он провел серию встреч со старшими военными представителями России и Украины.

Основной темой обсуждения в Абу-Даби стал поиск путей прекращения войны в Украине.

Согласно заявлению EUCOM, возобновленный канал связи "обеспечит стабильный формат военного взаимодействия по мере того, как стороны продолжают работу над достижением устойчивого мира".

Восстановление после пятилетней паузы

Диалог на высоком военном уровне между Вашингтоном и Москвой был официально приостановлен в 2021 году - незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Нынешняя договоренность знаменует собой возвращение к системному общению между военным руководством сторон.