США и Россия возобновят диалог военных на высоком уровне

Абу-Даби, Четверг 05 февраля 2026 16:28
UA EN RU
США и Россия возобновят диалог военных на высоком уровне Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты и Россия достигли договоренности о возобновлении прямого военного взаимодействия на высоком уровне.

Об этом сказано в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Детали встреч в ОАЭ

В переговорах принял участие генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе. Он провел серию встреч со старшими военными представителями России и Украины.

Основной темой обсуждения в Абу-Даби стал поиск путей прекращения войны в Украине.

Согласно заявлению EUCOM, возобновленный канал связи "обеспечит стабильный формат военного взаимодействия по мере того, как стороны продолжают работу над достижением устойчивого мира".

Восстановление после пятилетней паузы

Диалог на высоком военном уровне между Вашингтоном и Москвой был официально приостановлен в 2021 году - незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Нынешняя договоренность знаменует собой возвращение к системному общению между военным руководством сторон.

Срок ДСНВ истек

Напомним, сегодня, 5 февраля 2026 года, официально прекратил действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - последний механизм, ограничивающий ядерные арсеналы США и России.

Документ, подписанный в 2010 году, устанавливал лимиты на количество развернутых боеголовок и носителей, а также предусматривал взаимные инспекции для контроля за их соблюдением.

Эксперты предупреждают, что демонтаж договора ведет мир к периоду "кризисной нестабильности".

В частности, юез взаимных проверок стороны не будут иметь точных данных о потенциале друг друга, что может спровоцировать страх "первого удара" и незапланированный конфликт.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

