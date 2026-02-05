США і Росія відновлять діалог військових на високому рівні

Сполучені Штати і Росія досягли домовленості про відновлення прямої військової взаємодії на високому рівні.

Про це сказано в заяві Європейського командування Збройних сил США (EUCOM), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Деталі зустрічей в ОАЕ

У переговорах взяв участь генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США і верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Він провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України.

Основною темою обговорення в Абу-Дабі став пошук шляхів припинення війни в Україні.

Згідно із заявою EUCOM, відновлений канал зв'язку "забезпечить стабільний формат військової взаємодії в міру того, як сторони продовжують роботу над досягненням стійкого миру".

Відновлення після п'ятирічної паузи

Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було офіційно припинено 2021 року - незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нинішня домовленість знаменує собою повернення до системного спілкування між військовим керівництвом сторін.