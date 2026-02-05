США і Росія відновлять діалог військових на високому рівні
Сполучені Штати і Росія досягли домовленості про відновлення прямої військової взаємодії на високому рівні.
Про це сказано в заяві Європейського командування Збройних сил США (EUCOM), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Читайте також: Україна, США і Росія домовилися про нову зустріч: що говорить Зеленський
Деталі зустрічей в ОАЕ
У переговорах взяв участь генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США і верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Він провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України.
Основною темою обговорення в Абу-Дабі став пошук шляхів припинення війни в Україні.
Згідно із заявою EUCOM, відновлений канал зв'язку "забезпечить стабільний формат військової взаємодії в міру того, як сторони продовжують роботу над досягненням стійкого миру".
Відновлення після п'ятирічної паузи
Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було офіційно припинено 2021 року - незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нинішня домовленість знаменує собою повернення до системного спілкування між військовим керівництвом сторін.
Термін ДСНО закінчився
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого 2026 року, офіційно припинив дію Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) - останній механізм, що обмежує ядерні арсенали США і Росії.
Документ, підписаний 2010 року, встановлював ліміти на кількість розгорнутих боєголовок і носіїв, а також передбачав взаємні інспекції для контролю за їх дотриманням.
Експерти попереджають, що демонтаж договору веде світ до періоду "кризової нестабільності".
Зокрема, без взаємних перевірок сторони не матимуть точних даних про потенціал одна одної, що може спровокувати страх "першого удару" і незапланований конфлікт.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.