США и дальше будут поддерживать Украину, но не планируют присылать истребители, - посол в НАТО

Сегодня, 15 февраля, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, однако не планируют присылать истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Хотя союзники по НАТО "ожидают определенного рода переговоров" с Россией по поводу ее войны в Украине, они "очень сосредоточены на том, чтобы получить все, что нужно украинским военным силам", - сказала Смит.

Относительно Соединенных Штатов посол заверила, что она "не видит, чтобы США отпустили ногу с газа", напротив она подчеркнула, что видит постоянную поддержку для Украины.

"НАТО не отступится перед президентом России Владимиром Путиным и сделает все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на его стратегические расчеты", - подчеркнула она.

Относительно истребителей, посол сказала, что, несмотря на неоднократные просьбы со стороны Украины, администрация Байдена категорически отказалась рассматривать идею отправки истребителей F-16 в охватившую боевые действия страну.