США и дальше будут поддерживать Украину, но не планируют присылать истребители, - посол в НАТО
Сегодня, 15 февраля, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, однако не планируют присылать истребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Хотя союзники по НАТО "ожидают определенного рода переговоров" с Россией по поводу ее войны в Украине, они "очень сосредоточены на том, чтобы получить все, что нужно украинским военным силам", - сказала Смит.
Относительно Соединенных Штатов посол заверила, что она "не видит, чтобы США отпустили ногу с газа", напротив она подчеркнула, что видит постоянную поддержку для Украины.
"НАТО не отступится перед президентом России Владимиром Путиным и сделает все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на его стратегические расчеты", - подчеркнула она.
Относительно истребителей, посол сказала, что, несмотря на неоднократные просьбы со стороны Украины, администрация Байдена категорически отказалась рассматривать идею отправки истребителей F-16 в охватившую боевые действия страну.
"Соединенные Штаты пока не планируют присылать F-16 или какие-либо другие истребители... Мы также четко заявили, что каждая страна должна определить для себя, какой вклад она хочет внести", - подчеркнула Смит.
Напомним, вчера глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока объявлений относительно истребителей для Украины нет, но заверил, что министерство обороны США будет работать над этим вопросом.
Также мы писали, что министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал положительное решение по поставкам истребителей в Украине.
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