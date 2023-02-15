США і надалі підтримуватимуть Україну, але не планують надсилати винищувачі, - посол в НАТО

Сьогодні, 15 лютого, посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, проте не планують надсилати винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Хоча союзники по НАТО "очікують певного роду переговорів" з Росією щодо її війни в Україні, вони "дуже зосереджені на тому, щоб отримати все, що потрібно українським військовим силам", - сказала Сміт.

Стосовно Сполучених Штатів, посол запевнила, що вона "не бачить, щоб США відпустили ногу з газу", навпаки вона наголосила, що бачить постійну підтримку для України.

"НАТО не відступиться перед президентом Росії Володимиром Путіним і зробить усе можливе, щоб продовжувати тиснути на Москву, щоб вплинути на його стратегічні розрахунки", - підкреслила вона.

Щодо винищувачів, посол сказала, що попри неодноразові прохання з боку України, адміністрація Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправки винищувачів F-16 до країни, яку охопили бойові дії.