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США і надалі підтримуватимуть Україну, але не планують надсилати винищувачі, - посол в НАТО

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Брюссель, Середа 15 лютого 2023 21:35
США і надалі підтримуватимуть Україну, але не планують надсилати винищувачі, - посол в НАТО Фото: посол США в НАТО Джуліанна Сміт (twitter.com/USAmbNATO)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 лютого, посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, проте не планують надсилати винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Хоча союзники по НАТО "очікують певного роду переговорів" з Росією щодо її війни в Україні, вони "дуже зосереджені на тому, щоб отримати все, що потрібно українським військовим силам", - сказала Сміт.

Стосовно Сполучених Штатів, посол запевнила, що вона "не бачить, щоб США відпустили ногу з газу", навпаки вона наголосила, що бачить постійну підтримку для України.

"НАТО не відступиться перед президентом Росії Володимиром Путіним і зробить усе можливе, щоб продовжувати тиснути на Москву, щоб вплинути на його стратегічні розрахунки", - підкреслила вона.

Щодо винищувачів, посол сказала, що попри неодноразові прохання з боку України, адміністрація Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправки винищувачів F-16 до країни, яку охопили бойові дії.

"Сполучені Штати наразі не планують надсилати F-16 або будь-які інші винищувачі... Ми також чітко заявили, що кожна країна повинна визначити для себе, який внесок вона хоче зробити", - підкреслила Сміт.

Нагадаємо, вчора голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що поки оголошень, щодо винищувачів для України немає, але запевнив, що міністерство оборони США працюватиме над цим питанням.

Також ми писали, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спрогнозував позитивне рішення щодо постачання винищувачів Україні.

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