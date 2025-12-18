США и Европа подготовили детальный план гарантий безопасности для Украины, - Bloomberg

США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает детальные, жесткие и серьезные меры для того, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванные чиновники рассказали изданию, что, согласно плану, первой линией послевоенного сдерживания должна стать украинская армия численностью около 800 тысяч человек. При этом ожидается, что поставки оружия и другие программы поддержки Украины продолжатся, чтобы украинские воины были подготовлены должным образом.
При этом США должны будут предоставлять разведывательную информацию и осуществлять мониторинг, чтобы отслеживать любые попытки нарушить мирное соглашение вдоль линии разграничения. Речь, в частности, и о возможных операциях РФ под чужим флагом.
В то же время солдаты стран "коалиции решительных" будут размещены вдали от линии фронта "для укрепления доверия. Они, как подтвердили европейские лидеры, смогут действовать в Украине в рамках мер безопасности.
План США и Европы предусматривает, что в случае возобновления боевых действий украинские воины будут выступать первой линией обороны, а союзники Украины оперативно задействуют дипломатические механизмы и меры по деэскалации, чтобы не допустить разрастания конфликта. Если такие попытки не будут успешными, Украине "предоставят военную поддержку" при участии возможностей США.
Bloomberg обратило внимание, что такой многоуровневый подход и обязательства со стороны США вызвали оптимизм в Украине и Европе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он хочет, чтобы гарантии безопасности от США были проголосованы в Конгрессе. По его словам, сценарий Будапештского меморандума повторять нельзя.
Слухи о том, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут сопоставимы с 5 статьей Североатлантического договора, появились после переговоров украинских и американских чиновников.
По данным Politico, такое предложение от США будет действовать "считанные дни". Если Украина не согласится в ближайшее время, последующие предложения якобы могут быть уже не такими выгодными.