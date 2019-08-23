У США хотіли купити Гренландії ще в 2018 році

Сенатор США від Арканзасу Том Коттон пропонував послу Данії продати Гренландію Америці ще в 2018 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає прес-секретар Коттона, питання про купівлю Гренландії було обговорено між сенатором і президентом США Дональдом Трампом у тому ж році. На думку Коттону, купівля Гренландії, є запобіжним заходом щодо Китаю та Російської Федерації.

"В останні кілька років Китай намагається отримати військовий плацдарм в Гренландії, пропонуючи фінансувати будівництво аеропорту. Купівля острова захистила б його і від китайців, і від росіян. Гренландія багата природними ресурсами з невимовним економічним потенціалом", - заявив сенатор.

Хто саме був автором ідеї про покупку острова – Коттон або Трамп, не повідомляється.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп планував запропонувати за Гренландію виплати у розмірі 600 млн дол на рік.

Також повідомлялося, що королівська сім'я Данії не виключає можливість продажу Гренландії. При цьому уряд Данії і Гренландії заявили, що острів не продається.