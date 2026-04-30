ВСУ меняют правила игры: СМИ выяснили, как Запад перенимает уникальный опыт Украины

19:20 30.04.2026 Чт
3 мин
Западные военные аналитики признают, что украинские воины - лучшие в Европе
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ меняют правила игры: СМИ выяснили, как Запад перенимает уникальный опыт Украины Фото: украинские военные (facebook)

Западные союзники и страны НАТО активно перенимают украинский боевой опыт, инновационную тактику и оборонные технологии. ВСУ сейчас считаются наиболее закаленными в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Читайте также: Экспорт украинского оружия будет реальным, - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения Украина существенно развила собственные вооружения и тактику. Теперь западные партнеры стремятся получить доступ к этим инновациям и внедрить их в своих вооруженных силах.

По словам западных военных аналитиков, ВСУ сейчас являются лучшими и наиболее закаленными в боях в Европе.

Хотя подготовка украинских военных за рубежом продолжается, роли все чаще меняются. Бойцы ВСУ делятся с инструкторами НАТО опытом с передовой, объясняя, почему определенные западные приемы не работают против РФ. Это превращает тренировки в площадку для взаимного обмена знаниями, что уже меняет подходы партнеров к подготовке собственных войск.

Для системной интеграции украинского опыта в свою деятельность Альянс в 2025 году открыл Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украины (JATEC).

Лидерство в сфере беспилотников

Особый интерес союзников вызывают отечественные наработки в использовании дронов. Дания уже привлекает украинских специалистов для борьбы с беспилотниками, а Польша при их поддержке создает новый парк дронов.

Кроме того, НАТО привлекает украинских операторов в качестве условного противника во время собственных учений для проверки боеготовности.

Как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, Украина стала безоговорочным лидером в военных инновациях и технологиях противодействия дронам.

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что Киев превратился из потребителя услуг по безопасности в их поставщика.

Экспорт оружия и технологий

Многие страны-партнеры выражают заинтересованность в приобретении украинского вооружения. Спрос на недорогие дроны-перехватчики и опыт противодействия воздушным атакам дополнительно вырос после того, как США и их союзники столкнулись с угрозами применения беспилотников на фоне конфликта в Иране.

Сейчас украинские эксперты уже предоставляют партнерам консультации по вопросам ПВО в этом регионе. Однако экспорт самого оружия остается ограниченным, поскольку приоритетом для государства является обеспечение фронта.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года многие западные аналитики прогнозировали быструю победу России из-за ее превосходства в военной силе.

Однако украинским войскам удалось отбросить россиян от столицы и навязать изнурительные бои, параллельно развивая мощный технологический и оборонный ресурс, который теперь стал критически важным для ведения военных действий в будущем.

Напомним, Пентагон обратился к украинскому опыту. Во Флориде американские военные провели секретные учения, где воссоздали тактику операции "Паутина".

РБК-Украина также писало, что опыт Украины может помочь в разблокировании стратегических морских артерий для мирового судоходства, используя знания, приобретенные в 2022 году.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге