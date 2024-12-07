США готовят для Украины пакет дополнительной помощи на 988 миллионов долларов, - Reuters

Западные СМИ ознакомились с документом относительно данного дополнительного вооружения и оборудования для Украины, которые собираются предоставить Штаты в рамках поддержки для противостояния широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Отмечается, что данный новый пакет "почти вдвое сокращает 2,21 миллиарда долларов США, которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины (USAI / Ukraine Security Assistance Initiative)".

По данным Минобороны США, средства USAI будут направлены на закупку:

боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) производства Lockheed Martin (LMT.N),

дронов,

и запасных частей для обслуживания артиллерийского оборудования.

Как пишет Reuters, подготовка дополнительной помощи проходит на фоне попытки администрации действующего американского президента Джо Байдена "взять на себя обязательство закупать оружие в промышленности, а не изымать оружие из запасов оружия в США".

Также указывается, что администрация Байдена часто пользовалась президентским распоряжением о сокращении средств, позволяющем главе Белого дома передавать излишки товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

Средства USAI, в частности, пойдут на закупку нового оружия у представителей промышленности.

Западные СМИ добавляют, что с момента полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и по состоянию на сейчас Штаты уже выделили Украине помощь на сумму более 62 миллиардов долларов.

Помощь Украине от США

Напомним, в начале ноября в Минобороны США подтвердили обязательство стороны Вашингтона по продлению военной помощи Украине.

Так, представительница Пентагона Сабрина Сингх заявила, что до конца срока нынешней администрации президентские пакеты помощи и USAI останутся активными.

15 ноября в Пентагоне также отметили, что ведомство будет еженедельно отправлять Украине партии оружия.

А за пару дней до того представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили украинской стороне 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.

Как тогда отметили в Пентагоне, что касается финансирования, у Минобороны США в общей сложности 7,1 млрд долларов в PDA (то есть из запасов Пентагона - ред.). Еще 2,2 млрд доступны по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), пояснил Райдер.