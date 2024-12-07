США готують для України пакет додаткової допомоги на 988 мільйонів доларів, - Reuters

Західні ЗМІ ознайомилися з документом щодо цього додаткового озброєння та обладнання для України, які збираються надати Штати в рамках підтримки для протистояння широкомасштабної військової агресії з боку РФ.

Зазначається, що даний новий пакет "майже вдвічі скорочує наявні 2,21 мільярда доларів США, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України (USAI / Ukraine Security Assistance Initiative)".

За даними Міноборони США, кошти USAI будуть спрямовані на закупівлю:

боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) виробництва Lockheed Martin (LMT.N),

дронів,

і запасних частин для обслуговування артилерійського обладнання.

Як пише Reuters, підготовка додаткової допомоги відбувається на тлі спроби адміністрації чинного американського президента Джо Байдена "взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати зброю зі запасів зброї в США".

Також вказується, що адміністрація Байдена часто користувалася президентським розпорядженням про скорочення коштів, яке дозволяє главі Білого дому передавати надлишки товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

Кошти USAI, зокрема, підуть на закупівлю нової зброї у представників промисловості.

Західні ЗМІ додають, що з моменту повномасштабного вторгення РФ у лютому 2022 року і станом на зараз Штати вже виділили Україні безпекову допомогу на суму понад 62 мільярди доларів.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, на початку листопада в Міноборони США підтвердили зобов'язання боку Вашингтона щодо продовження військової допомоги Україні.

Так, представниця Пентагона Сабріна Сінгх заявила, що до кінця терміну нинішньої адміністрації президентські пакети допомоги та USAI азлишаться активними.

15 листопада в Пентагоні також зазначили, що відомство щотижня відправлятиме Україні партії зброї. Це необхідно, щоб встигнути виділити допомогу Києві з боку Вашингтона, яка залишилася.

А за пару дні до того речник Міністерства оборони США Патрік Райдер розповів, що Штати після схвалення Конгресом США допомоги Україні на 60 млрд доларів у квітні 2024 року поставили українській стороні 83% обіцяних боєприпасів та 67% засобів ППО.

Як тоді зазначили у Пентагоні, що стосується фінансування, у Міноборони США загалом 7,1 млрд доларів у PDA (тобто із запасів Пентагону, - ред.). Ще 2,2 млрд доступні за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), пояснив Райдер.