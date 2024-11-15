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США будут еженедельно отправлять Украине оружие: что известно

Пятница 15 ноября 2024 00:33
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США будут еженедельно отправлять Украине оружие: что известно Фото: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Минобороны США будет еженедельно отправлять Украине партии оружия. Это необходимо, чтобы успеть выделить оставшуюся помощь нашей стране.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

Она сказала, что еженедельные поставки предназначены для того, чтобы успеть выделить 7,1 млрд долларов оставшейся помощи Украине до ухода президента США Джо Байдена, а также его администрации. То есть, до прихода новоизбранного президента Америки Дональда Трампа.

Сингх добавила, что продолжение поставок новых партий оружия является тем обещанием Украине, которое дал Байден. Следовательно, Министерство обороны США продолжает выполнять это обещание, каждую неделю отправляя пакеты помощи.

"Министр (обороны США Ллойд Остин, - ред.) не позволит, чтобы запасы истощились до критического уровня. Так что по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные склады, вы будете видеть поток средств и вооружения в Украину", - резюмировала Сингх

Напомним, около недели назад в Пентагоне подтвердили обязательства США по продолжению военной помощи Украине. В частности, Сабрина Сингх заявила, что до конца срока нынешней администрации президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) останутся активными.

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