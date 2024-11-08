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США будут продолжать поддерживать Украину до конца срока президентства Байдена, - Пентагон

Пятница 08 ноября 2024 09:56
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США будут продолжать поддерживать Украину до конца срока президентства Байдена, - Пентагон Фото: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила обязательства США по продолжению военной помощи Украине. Она заявила, что до конца срока нынешней администрации останутся активными президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"У нас все еще остается около 2 миллиардов долларов в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому в ближайшие недели мы продолжим предоставлять пакеты", - подчеркнула Сингх.

Она отметила, что военная поддержка по-прежнему будет поступать на регулярной основе, и подчеркнула, что поддержка Украины имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, что является важным фактором, особенно после январской смены администрации.

"Поддержка Украины остается сильной", - добавила она.

На вопрос журналистов о возможности немедленного выделения 9 миллиардов долларов Сингх объяснила, что остается около 4 миллиардов долларов в уже выделенном бюджете, и добавила: "Президент сообщил Конгрессу о намерениях потратить эти средства до конца срока".

Когда журналисты спросили о рисках недостатка подотчетности при передаче новых траншей, Сингх подчеркнула уверенность в процессах Пентагона: "Мы уверены в прозрачности этого процесса и мероприятиях, которые помогают обеспечить поддержку, которую получает Украина".

Помощь Украине от США

С начала полномасштабной войны США стали одним из крупнейших доноров помощи Украине. Эта помощь охватывает широкий спектр сфер: от военной поддержки (оружие, боеприпасы, разведка) до гуманитарной помощи (продукты питания, медикаменты, временное жилье).

Кроме того, США предоставляют значительную финансовую помощь для поддержки украинской экономики и бюджета.

Ранее Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует "срочно" отправить 6 млрд. долларов на помощь Украине.

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